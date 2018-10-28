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Без Мессі та Роналду: Барселона розгромила Реал

Барселона з рахунком 5:1 обіграла Реал у матчі 10-го туру Ель-класико.

Барселона – Реал провели зустріч на стадіоні Камп Ноу.

Луїс Суарес оформив хет-трик у ворота Реала.

Крім того, у каталонського клубу відзначилися Філіпа Коутіньйо (11-я хвилина), а також Артуро Відаль (87).

У Реала ж відзначився лише Марсело, який забив гол на 50-й хвилині.

Читайте: Барселона – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу

До слова, цей матч став першим Ель-класико за 11 років, коли у складі команд не зіграли нападники Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Мессі 20 жовтня отримав травму в матчі з Севільєю, а Роналду в червні перейшов до Ювентуса.

Фото: /Twitter

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