Аматорський футбольний клуб Олімпік з Кропивницького здивував фанатів своїм основним складом на гру.

В рамках 13-го туру чемпіонату України з футболу серед аматорів зустрічалися між собою Альянс з Липової Долини (Сумська область) та Олімпік-СДЮШОР-2 з Кропивницького.

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У соцмережі Facebook з’явилося фото стартового складу Олімпіка на гру, яке спричинило хвилю жартівливих коментарів та репостів.

Зокрема, користувачі пишуть: “Здається, воротар гімн України не співає”, “Зате видно, що не москалі” та “Коли хлопцям паспорт віддадуть?”

Цікаво, що з 25-ти футболістів у заявці клубу, 9 гравців є легіонерами.

Сама зустріч завершилася з рахунком 6:0 на користь Альянсу. У турнірній таблиці групи 2 Олімпік-СДЮШОР-2 посідає передостанню сходинку (11).

До речі, в чемпіонаті Молдови коза вибігла на поле і відсвяткувала з командою забитий м’яч.

Фото: Олександр Качанов.