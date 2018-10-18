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Гендиректор Зорі виступив проти гомосексуалізму у клубі

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов заявив, що не допустить появи в його команді геїв.

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов виступив проти появи гомосексуалістів у його команді.

Про це він сказав в ефірі програми Футбольний на голову.

— Я не допущу, щоб вони сюди потрапили. Це для мене неприйнятно, однозначно, – сказав Рафаїлов.

Нагадаємо, що в 2016 році після матчу Ліги Європи Манчестер Юнайтед – Зоря Рафаїлов заявив, що йому не сподобався Манчестер, тому що там на вулицях цілуються чоловіки і порадив українцям задуматися, чи потрібна їм євроінтеграція.

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Заява викликала резонанс у Великій Британії – слова Рафаїлова процитували багато британських ЗМІ.

До речі, ЛГБТ-активісти під час ЧС обійшли заборону гей-пропаганди в Росії.

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