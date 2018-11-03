Дивіться онлайн-трансляцію матчу 14-го туру української Прем’єр-ліги Шахтар — Динамо на Фактах ICTV у суботу, 3 листопада, о 17.00.
Шахтар та Динамо зійдуться на стадіоні ОСК Металіст у Харкові в рамках матчу 14-го туру української Прем’єр-ліги 2018/19 у суботу, 3 листопада.
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Після 13-ти турів відрив біло-синіх від підопічних Фонсеки у турнірній таблиці складає 5 очок, при цьому безвиграшна серія гірників у матчах проти Динамо налічує вже 6 матчів.
Прогноз букмекерів
На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Паулу Фонсеки. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.82. Успіх киян оцінюють в 4.20. Нічийний результат зустрічі — 3.75.
Прогноз Фактів ICTV
Шахтар — Динамо – 2:1
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