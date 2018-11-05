Італійський боксер Крістіан Дагіо помер через кілька днів після того, як був відправлений у нокаут у титульному бою за вакантний пояс WBC Asian Boxing Council.

Італійський боксер Крістіан Дагіо помер після поразки від таїландського бійця Дона Паруеанга за вакантний пояс WBC Asian Boxing Council.

Про це повідомляє видання Boxing Scene.

Поєдинок проходив у ваговій категорії до 79,38 кг у Таїланді. За очками у поєдинку переважав італієць, але в завершальному, 12-му раунді Перуеангу вдалося нанести ряд потужних ударів по своєму опоненту і звалити того з ніг. У підсумку спортсмен втратив свідомість та впав у кому.

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Боксера було терміново госпіталізовано до шпиталю, де лікарі діагностували у нього ураження головного мозку. Дагіо помер так і не приходячи до свідомості.

— Він помер, як хотів померти. Я не шкодую про це, тому що мій брат був такою людиною, він хотів битися до 80 років. Боксерський ринг був його життям, і він помер, як чемпіон, — заявив брат загиблого боксера.

49-річний італієць був дуже популярний у Таїланді після того, як переїхав до цієї країни 10 років тому.

Крістіан 7 разів ставав чемпіоном з Муай Тай. У 189-ти поєдинках він здобув 145 перемог. Бій проти Перуеанга для італійця був 11-м на профірингу у боксі, усі попередні закінчувалися перемогою Дагіо.

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Фото: christiandaghio.