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В Бразилії вбили футболіста після варварських тортур

В Бразилії жорстоко вбили гравця футбольної команди Сан-Паулу — Даніеля Корреа Фрейтаса.

У бразильському місті Сан-Жозе-дус-Піньяйс, який розташований в столичному регіоні Куритіба, виявили тіло вбитого футболіста Сан-Бенту Даніеля Фрейтаса.

Про це повідомляє видання UOL Esporte.

За інформацією видання, перед вбивством Фрейтаса жорстоко катували, про що свідчать численні травми на шиї, а також відрізаний статевий орган.

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Поліція порушила кримінальну справу і почала розслідування.

— Ми маємо намір оцінити все, що відбулося разом з родичами і друзями Даніеля, щоб зрозуміти, що він робив в Куритібі. Очевидно, що той, хто зробив це, діяв з величезною люттю. Все буде перевірено в ході розслідування, — сказав слідчий бразильської поліції Амадеу Тревісан.

Контракт 24-річний Фрейтаса належав Сан-Паулу, а в Сан-Бенту гравець перейшов в червні на правах оренди.

На своїй сторінці у соцмережі Twitter Сан-Паулу висловив співчуття родичам та друзям загиблого гравця.

Нагадаэмо, відомий латвійський пауерліфтер Костянтин Константинов помер на 41-му році життя.

Фото: Rubens Chiri/saopaulofc.net

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