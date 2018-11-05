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Український голкіпер відбив пенальті головою

Воротар ПФК Суми неочікувано відбив пенальті головою у 16-му турі Першої ліги.

У 16-му турі Першої ліги ПФК Суми на своєму полі приймали Гірняк-Спорт з Горішних Плавнів. Гра завершилася нічиєю 2:2.

Наприкінці зустрічі, коли рахунок був 2:1 на користь гостей, господарі порушили правила і арбітр призначив одинадцятиметровий.

Дивіться: Результати та відео матчів 14-го туру УПЛ

Гравець Гірняк-Спорт Євген Лозовий пробив по центру, однак голкіпер суперника Артем Штанько примудрився відбити м’яч головою.

Після нереалізованого пенальті, ПФК Суми кинулися у бій і змогли зрівняти рахунок.

Раніше аматорський футбольний клуб Олімпік з Кропивницького здивував фанатів своїм основним складом на гру.

Фото: Edoardo Busti|Unplash.

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