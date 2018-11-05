Факти ICTV підбивають підсумки 14-го туру української Прем’єр-ліги.

Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли чотирнадцятий тур. Відкривали його у Маріуполі матчем місцевого ФК Маріуполь проти київського Арсенала, в якому господарі мінімально здолали свого опонента.

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Донецький Шахтар в українському класико на ОСК Металіст переміг київське Динамо, а луганська Зоря розгромила в Одесі місцевий Чорноморець.

Маріуполь — Арсенал-Київ – 1:0

Голи: Вакула, 81

Шахтар — Динамо – 2:1

Голи: Мораес, 54 Коваленко, 90+6 — Шапаренко, 44

Олімпік — Карпати – 1:2

Голи: Пасіч, 90+2 — Понде, 5 Швед, 73

Олександрія — Десна – 1:1

Голи: Запорожан, 53 (пен.) — Гітченко, 88

Львів — Ворскла – 0:2

Голи: Ребенок, 19 Якубу, 39

Чорноморець — Зоря – 0:3

Голи: Тимчук, 27 Майборода, 66 Караваєв, 72

Раніше Ультрас Шахтаря жорстко зустріли екс-футболіста гірників.

Фото: FC SHAKHTAR DONETSK.