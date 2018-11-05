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В чому мати народила: фанатка вибігла на поле і приставала до футболістів

Під час матчу чемпіонату Нідерландів оголена фанатка пробіглася по полю та намагалася доторкнутися до футболістів.

Під час матчу другого дивізіону чемпіонату Нідерландів між Рінгсбургс Бойз та АФК Амстердам на поле вибігла оголена вболівальниця.

Відео інциденту з’явилося у Twitter-акаунті Tweede Divisie.

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З одягу на дівчині були тільки в гетри і кросівки, а в руках вона тримала прапор. Фанатка намагалася доторкнутися до футболістів, які траплялися їй на шляху і навіть зупинилася біля одного. Однак гравець засоромився і лише усміхнувся у відповідь.

Цікаво, що жоден зі стюардів не намагався перешкодити хуліганці під час її пробіжки по полю. Пізніше жінка самостійно покинула стадіон.

Сама зустріч завершилася розгромною перемогою АФК Амстердам з рахунком 6:2.

До речі, мадридський Реал встановив на стадіоні пісуари з ТБ-екранами.

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