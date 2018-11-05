В Єгипті презентували бронзову копію зірки збірної Єгипту та англійського Ліверпуля Мохаммеда Салаха.
У Єгипті з’явилася бронзова копія футболіста Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммеда Салаха.
Про це повідомляє BBC.
Скульптор Маї Абдель Аллах презентував її в рамках молодіжного культурного форуму у Шарм Ель-Шейху.
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Щоправда, витвір митця не був схвально сприйнятий фанатами форварда, адже більше нагадує не самого Салаха, а карикатуру з маленькими рученятами та дивним виразом обличчя.
Фанати розгледіли у скульптурі схожість з героєм стрічки Один вдома режисера Кріса Коламбуса – грабіжником Марвіном Мерчантсом.
We reckon Mo Salah’s statue looks a little bit like Marv from Home Alone #NotTheMostAccurateStatueIsIt pic.twitter.com/CRGQ8KBjD5
— Capital Liverpool (@capliverpool) 5 ноября 2018 г.
Іншим він нагадам персонажа мультсеріалу Сімпсони – Тодда Фландерса.
Why does the Mohamed Salah statue look like Todd Flanders?! pic.twitter.com/1E0EOCaU8U
— Football Daily (@footballdaily) 5 ноября 2018 г.
І звісно, не могли не згадати про знаменитий бюст Криштіану Роналду в Мадейрі.
Salah just got his own statue…
Remember Ronaldo’s too? pic.twitter.com/oYVPxF8rJA
— Matt Craig (@MattHDGamer) 5 ноября 2018 г.
Нагадаємо, у Британії відкрили кумедну статую Трампа.
Фото: Mo Salah Facts.