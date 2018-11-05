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Як грабіжник з Один вдома: статуя Салаха шокувала фанатів

В Єгипті презентували бронзову копію зірки збірної Єгипту та англійського Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

У Єгипті з’явилася бронзова копія футболіста Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммеда Салаха.

Про це повідомляє BBC.

Скульптор Маї Абдель Аллах презентував її в рамках молодіжного культурного форуму у Шарм Ель-Шейху.

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Щоправда, витвір митця не був схвально сприйнятий фанатами форварда, адже більше нагадує не самого Салаха, а карикатуру з маленькими рученятами та дивним виразом обличчя.

Фанати розгледіли у скульптурі схожість з героєм стрічки Один вдома режисера Кріса Коламбуса – грабіжником Марвіном Мерчантсом.

Іншим він нагадам персонажа мультсеріалу Сімпсони – Тодда Фландерса.

І звісно, не могли не згадати про знаменитий бюст Криштіану Роналду в Мадейрі.

Нагадаємо, у Британії відкрили кумедну статую Трампа.

ФотоMo Salah Facts.

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