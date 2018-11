В Єгипті презентували бронзову копію зірки збірної Єгипту та англійського Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

У Єгипті з’явилася бронзова копія футболіста Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммеда Салаха.

Про це повідомляє BBC.

Скульптор Маї Абдель Аллах презентував її в рамках молодіжного культурного форуму у Шарм Ель-Шейху.

Щоправда, витвір митця не був схвально сприйнятий фанатами форварда, адже більше нагадує не самого Салаха, а карикатуру з маленькими рученятами та дивним виразом обличчя.

Фанати розгледіли у скульптурі схожість з героєм стрічки Один вдома режисера Кріса Коламбуса – грабіжником Марвіном Мерчантсом.

We reckon Mo Salah’s statue looks a little bit like Marv from Home Alone #NotTheMostAccurateStatueIsIt pic.twitter.com/CRGQ8KBjD5 — Capital Liverpool (@capliverpool) 5 ноября 2018 г.

Іншим він нагадам персонажа мультсеріалу Сімпсони – Тодда Фландерса.

Why does the Mohamed Salah statue look like Todd Flanders?! pic.twitter.com/1E0EOCaU8U — Football Daily (@footballdaily) 5 ноября 2018 г.

І звісно, не могли не згадати про знаменитий бюст Криштіану Роналду в Мадейрі.

Salah just got his own statue… Remember Ronaldo’s too? pic.twitter.com/oYVPxF8rJA — Matt Craig (@MattHDGamer) 5 ноября 2018 г.

Фото: Mo Salah Facts.