Англійський Ліверпуль поступився на виїзді Црвені Звезді у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Сербська Црвена Звезда у четвертому турі групового етапу приймала вдома англійський Ліверпуль. Зустріч пройшла на стадіоні Райко Мітіч у Белграді і завершилася сенсаційною перемогою господарів 2:0.

Серби відкрили рахунок у матчі на 22-й хвилині після розіграшу кутового. Мілан Павков ударом головою пробив сітку воріт Аліссона.

Через 7 хвилин сербський форвард записав у свій актив дубль, подвоївши рахунок у матчі ударом здалеку.

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У другому таймі Ліверпуль насів на ворота сербів, але пробити захист так і не зумів.

Перемога над Ліверпулем стала першою для Црвени Звезди на стадії групового етапу цього розіграшу Ліги чемпіонів. В активі у мерсисайдців залишилося 6 очок, у Црвени Звезди — 4.

Нагадаємо, Ліверпуль на Енфілді розгромив сербську Црвену Звезду в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images.