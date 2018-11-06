Бразилійка Дженні Андраде, яка отримала титул Ринг-герл року в рамках премії MMA Awards, вийшла заміж.
Бразилійська модель та ринг-герл UFC Дженні Андраде вийшла заміж. Обранцем ринг-герл року за версією MMA Awards став популярний бразильський YouTube блогер Чао Нова.
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Фото з весілля сімейна пара розмістила у своїх акаунтах в Instagram.
В якості ринг-герл UFC Андраде дебютувала у 2013 році. Також дівчина працює є телеведучою гумористичної програми та радіоведучою на одній з бразильських радіостанцій.
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Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
Фото: instagram.com/jhennyufc
За Instagram-акаунтом Дженні стежать майже 500 тис фоловерів, тоді як на YouTube-канал її чоловіка підписано більше 3 млн осіб. У своїх відео Чао Нова розповідає про різноманітні секрети кулінарії.
Раніше Факти ICTV розповідали про ще одну ринг-герл чемпіонату UFC Брітні Палмер, яка здобула шалену популярність.
Фото: Jhenny Andrade.