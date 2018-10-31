Четверта ракетка світу Еліна Світоліна показала, як вона відпочиває після виснажливого сезону.

Перша ракетка України та четверта ракетка світу Еліна Світоліна після перемоги на Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі, вирушила на заслужений відпочинок.

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На своїй сторінці у соцмережі Facebook тенісистка поділилася знімками з пляжу на Мальдівах.

— Прийшов час відпочити і перезарядити свої батарейки. Дуже ціную кожне ваше привітання і теплі слова, – написала Світоліна у соцмережі.



Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial/

Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial/ Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial/ Перезаряджає батарейки: Світоліна поділилася ефектними фото з відпочинку / 3 фотографии

До речі, до своїх підписників 24-річна українка, звернулася на двома мовами – українською та англійською.

Раніше легкоатлетка Юлія Левченко приручила небезпечну рептилію.

Фото: elisvitolina.