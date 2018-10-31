Четверта ракетка світу Еліна Світоліна показала, як вона відпочиває після виснажливого сезону.
Перша ракетка України та четверта ракетка світу Еліна Світоліна після перемоги на Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі, вирушила на заслужений відпочинок.
Читайте: Могла стати моделлю: що постить в Instagram 17-річна чемпіонка світу Дар’я Білодід
На своїй сторінці у соцмережі Facebook тенісистка поділилася знімками з пляжу на Мальдівах.
— Прийшов час відпочити і перезарядити свої батарейки. Дуже ціную кожне ваше привітання і теплі слова, – написала Світоліна у соцмережі.
-
Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial/
Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial/
Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial/
До речі, до своїх підписників 24-річна українка, звернулася на двома мовами – українською та англійською.
Раніше легкоатлетка Юлія Левченко приручила небезпечну рептилію.
Фото: elisvitolina.