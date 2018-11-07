Шахтар поступився Манчестер Сіті в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Манчестер Сіті приймав вдома донецький Шахтар в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19. Зустріч пройшла у Манчестері на стадіоні Етіхад і завершилася перемогою господарів 6:0.

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Рахунок у матчі відкрив Давід Сілва після асисту від Мареза.

Подвоїли рахунок містяни після пенальті. Стерлінг заплутався у власних ногах і впав на газон, після чого арбітр Віктор Кашшаї вказав на одинадцятиметрову позначку. Габріель Жезус не схибив.

По перерві Стерлінг отримав пас від Зінченка, майстерно обіграв Коваленка та Майкона і з лінії штрафного відправив кулястого у дальній кут воріт Пятова.

Четвертий мяч у сітку гірників залетів знову з пенальті, який виконав Габріель Жезус.

Ріяд Марез відправив п’ятий м’яч у сітку воріт Пятова після пасу від Гюндогана.

А фінальну крапку в матчі поставив Габріель Жезус, який перекинув м’яч через Пятова, коли той вийшов з воріт.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті — Шахтар.

Фото: Laurence Griffiths/ Getty Images.