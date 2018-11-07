Дивіться онлайн-трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті — Шахтар на Фактах ICTV у середу, 7 листопада, о 22.00.

Манчестер Сіті та Шахтар зійдуться на стадіоні Етіхад у Манчестері в рамках матчу четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19 у середу, 7 листопада.

У крайньому матчі в Харкові підопічні Фонсеки не змогли нічого протиставити гостям з Манчестера, поступившись містянам 3:0. Однак тоді через травми у гірників були відсутні Тайсон та Марлос. Нині футболісти вже приступили до тренувань, а Тайсон навіть виходив на заміну в останньому матчі УПЛ проти Динамо.

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Щодо Манчестер Сіті, то Гвардіола не зможе розраховувати на Кевіна де Брюйне та Ельякіма Мангаля. Натомість відновилися Ілкай Гюндоган та Ніколас Отаменді.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Манчестер Сіті приймають ставки з коефіцієнтом 1.11. Успіх гірників оцінюють в 21.0 Нічийний результат зустрічі — 11.0.

Прогноз Фактів ICTV

Манчестер Сіті — Шахтар – 2:0