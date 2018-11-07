Шахтер уступил Манчестер Сити в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Манчестер Сити принимал дома донецкий Шахтер в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19. Встреча в Манчестере на стадионе Этихад и завершилась победой хозяев 6:0.

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Счет в матче открыл Давид Силва после ассиста от Мареза.

Удвоили счет горожане после пенальти. Стерлинг запутался в собственных ногах и упал на газон, после чего арбитр Виктор Кашшаи указал на одиннадцатиметровой отметки. Габриэль Жезус не ошибся.

После перерыва Стерлинг получил пас от Зинченко, мастерски обыграл Коваленко и Майкона и с линии штрафной отправил круглого в дальний угол ворот Пятова.

Четвертый мяч в сетку горняков залетел снова с пенальти, который исполнил Габриэль Жезус.

Рияд Марез отправил пятый мяч в сетку ворот Пятова после паса от Гюндогана.

А финальную точку в матче поставил Габриэль Жезус, который перебросил мяч через вышедшего из ворот Пятова.

В турнирной таблице в активе Шахтера пока 4 очка, Манчестер Сити с 9-ю поинтами первый.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити — Шахтер.

Фото: Laurence Griffiths/ Getty Images.