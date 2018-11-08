Дивіться онлайн-трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Ренн на Фактах ICTV в четвер, 8 листопада, о 19.55.

Динамо Київ і Ренн зійдуться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках матчу четвертого туру групового етапу Ліги Європи 2018/19 в четвер, 8 листопада.

Два тижні тому на стадіоні Руазон-Парк у Франції два голи Кендзьори та Буяльського принесли Динамо першу перемогу на стадії групового етапу Ліги Європи у цьому сезоні.

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Через дискваліфікацію Динамо не допоможе Володимир Шепєлєв, а Пиваріч та Бесєдін не зіграють через травми. У Ренна поза грою Баал, Данзе та Гітен.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Олександра Хацкевича. На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 1.99. Успіх червоно-чорних оцінюють в 4.10. Нічийний результат зустрічі — 3.45.

Прогноз Фактів ICTV

Динамо — Ренн – 2:1.