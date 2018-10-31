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Лунін пропустив два голи в дебютному матчі за Леганес

Український голкіпер Андрій Лунін дебютував за Леганес у матчі Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано.

19-річний український воротар Андрій Лунін дебютував за іспанський Леганес у матчі Кубка Іспанії.

Його клуб на стадії 1/16 фіналу зустрічався з Райо Вальєкано.

Луніну не вдалося зберегти свої ворота на замку. Спочатку Гарсіа після пасу від Веласкеса розписався у воротах українця, а через 6 хвилин Алегріа подвоїв рахунок.

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Проте Леганес зумів вирвати нічию завдяки дублю форварда Юсефа Ен-Несері.

Після матчу головний тренер господарів Маурісіо Пеллегріно похвалив Луніна, зазначивши, що Андрій стає дедалі сильніше.

— Лунін стає сильнішим, він все краще і краще розуміє партнерів. Це молодий воротар з перспективами, – сказав Пеллегріно.

Матч-відповідь між Леганесом та Райо Вальєкано відбудеться 5 грудня.

До речі, турецький Бешикташ хоче повернути голкіпера Лоріса Каріуса назад у Ліверпуль.

ФотоC.D. Leganés.

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