Український голкіпер Андрій Лунін дебютував за Леганес у матчі Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано.
19-річний український воротар Андрій Лунін дебютував за іспанський Леганес у матчі Кубка Іспанії.
Його клуб на стадії 1/16 фіналу зустрічався з Райо Вальєкано.
Луніну не вдалося зберегти свої ворота на замку. Спочатку Гарсіа після пасу від Веласкеса розписався у воротах українця, а через 6 хвилин Алегріа подвоїв рахунок.
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Проте Леганес зумів вирвати нічию завдяки дублю форварда Юсефа Ен-Несері.
Після матчу головний тренер господарів Маурісіо Пеллегріно похвалив Луніна, зазначивши, що Андрій стає дедалі сильніше.
— Лунін стає сильнішим, він все краще і краще розуміє партнерів. Це молодий воротар з перспективами, – сказав Пеллегріно.
Матч-відповідь між Леганесом та Райо Вальєкано відбудеться 5 грудня.
До речі, турецький Бешикташ хоче повернути голкіпера Лоріса Каріуса назад у Ліверпуль.
Фото: C.D. Leganés.