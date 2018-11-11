Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик, після перемоги нокаутом над британцем Тоні Белью, на прес-конференції заявив, що хоче стати чемпіоном у суперважкій вазі.

Олександр Усик зазначив, що титул абсолютного чемпіона в суперважкій вазі для нього не мрія, а мета, передає isport.

– Це моя ціль. Це те, що я збираюся зробити, – заявив український боксер.

Олександр додав, щовін вважав Белью досить небезпечним суперником і йому потрібно було зосередитися на кожному раунді.

Також Олександр Усик розповів, що саме сказали боксери один одному після закінчення бою.

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– Він сказав: Дякую за бій, і я сказав йому, що він справжній чоловік, батько і чоловік, – сказав Усик.

Він зазначив, що цей рік був для нього досить складним, хоч і дуже успішним. Зараз боксер хоче відпочити і провести якомога більше часу з сім’єю.

І психологічно, і фізично рік був складним. Періоди між боями були занадто короткі, тому я ніколи не відчував себе на 100% готовим, – розповів Олександр Усик.

Також чемпіон розповів, що хоче відвезти дітей до Діда Мороза.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Тоні Белью у 8-му раунді на Манчестер Арені у Великій Британії

Фото: usykaa