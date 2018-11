Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик успішно провів перший захист всіх своїх поясів за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring.

Бій проти британця Тоні Белью проходив у Великій Британії на Манчестер Арені і завершився достроковою перемогою українця нокаутом у восьмому раунді.

Поєдинок видався доволі напруженим. Дуже активно розпочав Белью. У перших раундах британець намагався атакувати Усика здалеку, що йому вдавалося. У третьому раунді ініціативу перехопив Усик і провів кілька непоганих атак. Особливо британцю вдавався дальній удар правою.

Here’s that devasting finish from Usyk in the 8th round..

Not gonna lie that was hard to see being from the UK; especially with Bellew doing do well through 6 arguably being up or at least drawing.. #UsykBellew pic.twitter.com/GDAVEJtFdo

— The MMA Bible (@TheMMABible) 10 ноября 2018 г.