PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Усик нокаутував Белью і захистив пояси/

Усик нокаутував Белью і захистив пояси

Олександр Усик нокаутував британця Тоні Белью у 8-му раунді на Манчестер Арені у Великій Британії.

Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик успішно провів перший захист всіх своїх поясів за версіями WBA, WBC, IBF, WBO та The Ring.

Бій проти британця Тоні Белью проходив у Великій Британії на Манчестер Арені і завершився достроковою перемогою українця нокаутом у восьмому раунді.

Поєдинок видався доволі напруженим. Дуже активно розпочав Белью. У перших раундах британець намагався атакувати Усика здалеку, що йому вдавалося. У третьому раунді ініціативу перехопив Усик і провів кілька непоганих атак. Особливо британцю вдавався дальній удар правою.

В середині поєдинку боксери продовжили активно обмінюватися ударами. А ось у восьмому раунді українець загнав Белью до канатів і провів кілька потужних випадів, після чого британець впав і не зміг піднятися. Рефері не відраховуючи час оголосив про нокаут.

Перемога над Тоні Белью стала для Олександра Усика 16-ю на профі-рингу.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн трансляцію бою між Олександром Усиком і британцем Тоні Белью.

Фото: Getty Images.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка