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Я програв найвеличнішій людині: Белью оголосив про завершення кар’єри

Боксер з Великої Британії Тоні Белью заявив, що йде з боксу.

– Я зробив все що міг. Це безперечно для мене кінець, – заявив Белью, передає Boxingscene.

Він зазначив, що Олександр Усик найвеличніша людина, з якою йому коли-небудь доводилося виходити на ринг.

Читайте: Усик: Мета – стати чемпіоном у суперважкій вазі

Крім того, Белью назвав українського боксера винятковим бійцем, який заслуговує всіх отриманих оплесків.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Тоні Белью у 8-му раунді на Манчестер Арені у Великій Британії.

Фото: tonybellew

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