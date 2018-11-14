Екс-друга ракетка світу полька Агнешка Радванська оголосила про те, що йде з професійного тенісу.

29-річна польська тенісистка та колишня друга ракетка світу Агнешка Радванська оголосила про завершення кар’єри.

Про це повідомляє офіційний сайт жіночої тенісної організації WTA.

Читайте: Світоліна стала найкращою тенісисткою місяця за версією WTA

Спортсменка в коментарі прес-службі WTA поділилася, чому вирішила закінчити кар’єру:

— На жаль, я більше не можу тренуватися і грати так, як звикла. Моє тіло останнім часом не відповідає моїм очікуванням.

За свою 13-річну кар’єру Агнешка Радванська здобула 20 титулів в одиночному розряді. Вона чотири рази завершувала сезон у топ-5 світового рейтингу.

Раніше стали відомі суми призових за жовтень тенісистів WTA та ATP.

Фото: Aga Radwanska.