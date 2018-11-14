PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Радванська оголосила про завершення кар'єри/

Радванська оголосила про завершення кар’єри

Екс-друга ракетка світу полька Агнешка Радванська оголосила про те, що йде з професійного тенісу.

29-річна польська тенісистка та колишня друга ракетка світу Агнешка Радванська оголосила про завершення кар’єри.

Про це повідомляє офіційний сайт жіночої тенісної організації WTA.

Читайте: Світоліна стала найкращою тенісисткою місяця за версією WTA

Спортсменка в коментарі прес-службі WTA поділилася, чому вирішила закінчити кар’єру:

— На жаль, я більше не можу тренуватися і грати так, як звикла. Моє тіло останнім часом не відповідає моїм очікуванням.

За свою 13-річну кар’єру Агнешка Радванська здобула 20 титулів в одиночному розряді. Вона чотири рази завершувала сезон у топ-5 світового рейтингу.

Раніше стали відомі суми призових за жовтень тенісистів WTA та ATP.

ФотоAga Radwanska.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тенісна сенсація світу. Як Еліна Світоліна йшла до перемоги
Світоліна за жовтень заробила найбільше серед тенісистів WTA та ATP
Сповнена гордості, із прапором України – шлях Світоліної до тріумфу на Підсумковому турнірі WTA
Історічна перемога: Світоліна взяла Підсумковий турнір WTA
6 рук – те, що треба: Світоліна релаксує після матчу з Возняцкі
Світоліна обіграла Возняцкі і вийшла до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Світоліна перемогла в дебютному матчі підсумкового турніру WTA
Суперниці Світоліної на підсумковому турнірі WTA
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка