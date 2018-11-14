Екс-друга ракетка світу полька Агнешка Радванська оголосила про те, що йде з професійного тенісу.
29-річна польська тенісистка та колишня друга ракетка світу Агнешка Радванська оголосила про завершення кар’єри.
Про це повідомляє офіційний сайт жіночої тенісної організації WTA.
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Спортсменка в коментарі прес-службі WTA поділилася, чому вирішила закінчити кар’єру:
— На жаль, я більше не можу тренуватися і грати так, як звикла. Моє тіло останнім часом не відповідає моїм очікуванням.
За свою 13-річну кар’єру Агнешка Радванська здобула 20 титулів в одиночному розряді. Вона чотири рази завершувала сезон у топ-5 світового рейтингу.
We’ll miss you, @ARadwanska! pic.twitter.com/pGxsEYMh4G
— WTA (@WTA) 14 ноября 2018 г.
Раніше стали відомі суми призових за жовтень тенісистів WTA та ATP.
Фото: Aga Radwanska.