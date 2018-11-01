Українська тенісистка Еліна Світоліна випередила за призовими за жовтень лідерів світого тенісу рейтингів WTA та ATP.
Четверта ракетка світу Еліна Світоліна заробила у жовтні найбільше у світовому тенісі.
За призовими українська тенісистка випередила не тільки дівчат, але і лідерів чоловічого туру — Новака Джоковича та Роджера Федерера.
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За перемогу на Підсумковому турнірі WTA, Світоліна заробила $2 млн 397 тис.
У данки Каролін Возняцкі за жовтень – $1 млн 829 тис., у серба Новака Джоковича – $1 млн 360 тис. Американка Слоан Стівенс заробила $1 млн 299 тис., швейцарець Роджер Федерер отримав за минулий місяць $821 тис.
Раніше Факти ICTV розповідали про шлях Світоліної до тріумфу на Підсумковому турнірі WTA.
Фото: Jimmie48 Photography|WTA.