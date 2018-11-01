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Світоліна за жовтень заробила найбільше серед тенісистів WTA та ATP

Українська тенісистка Еліна Світоліна випередила за призовими за жовтень лідерів світого тенісу рейтингів WTA та ATP.

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна заробила у жовтні найбільше у світовому тенісі.

За призовими українська тенісистка випередила не тільки дівчат, але і лідерів чоловічого туру — Новака Джоковича та Роджера Федерера.

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За перемогу на Підсумковому турнірі WTA, Світоліна заробила $2 млн 397 тис.

У данки Каролін Возняцкі за жовтень – $1 млн 829 тис., у серба Новака Джоковича – $1 млн 360 тис. Американка Слоан Стівенс заробила $1 млн 299 тис., швейцарець Роджер Федерер отримав за минулий місяць $821 тис.

Раніше Факти ICTV розповідали про шлях Світоліної до тріумфу на Підсумковому турнірі WTA.

Фото: Jimmie48 Photography|WTA.

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