Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович став автором найкращого голу сезону в MLS.
Форвард клубу Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович визнаний автором найкращого голу сезону в MLS.
Про це повідомляється на офіційному сайті MLS.
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37-річний швед забив цей шедевр у своєму дебютному матчі за Гелаксі у ворота ФК Лос-Анджелес. Ібрагімович вийшов на заміну, коли його команда поступалася 0:3, і допоміг взяти гору над суперником – 4:3. Тоді Златан оформив дубль.
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Never in doubt. The 2018 @att Goal of the Year belongs to @iamzlatanibrahimovic!
Свій перший гол за Лос-Анджелес Гелаксі, який у підсумку став найкращим голом сезону, шведський форвард забив з 35-ти метрів.
Раніше український голкіпер відбив пенальті головою.
Фото: LA Galaxy.