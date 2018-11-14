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Шедевр! Ібрагімович забив найкращий гол сезону в MLS

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович став автором найкращого голу сезону в MLS.

Форвард клубу Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович визнаний автором найкращого голу сезону в MLS.

Про це повідомляється на офіційному сайті MLS.

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37-річний швед забив цей шедевр у своєму дебютному матчі за Гелаксі у ворота ФК Лос-Анджелес. Ібрагімович вийшов на заміну, коли його команда поступалася 0:3, і допоміг взяти гору над суперником – 4:3. Тоді Златан оформив дубль.

 

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Never in doubt. The 2018 @att Goal of the Year belongs to @iamzlatanibrahimovic! 

Допис, поширений Major League Soccer (@mls)

Свій перший гол за Лос-Анджелес Гелаксі, який у підсумку став найкращим голом сезону, шведський форвард забив з 35-ти метрів.

Раніше український голкіпер відбив пенальті головою.

Фото: LA Galaxy.

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