У чемпіонаті Ірландії зустрічалися між собою Корк Сіті та Богеміан. На початку другого тайму, за рахунку 2:0 на користь господарів, півзахисник Корк Сіті Ієн Морріс майже з центру поля поклав неймовірний м’яч у ворота.

Про це повідомляє The Irish Times.

М’яч ідеально ліг поруч зі штангою в верхній кут, але відскочив в поле, через що рефері зарахував взяття воріт з невеличкою затримкою.

Goal of the season contender from Ian Morris who drags Bohemians back into game with extraordinary strike from 40+ yards pic.twitter.com/0SQtqIUuqp

— Soccer Republic (@SoccRepublic) 8 октября 2018 г.