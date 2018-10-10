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Ірландець забив неймовірний гол з центру поля

Півзахисник Богеміан Ієн Морріс забив гол з 40-ка метрів у ворота Корк Сіті в чемпіонаті Ірландії.

У чемпіонаті Ірландії зустрічалися між собою Корк Сіті та Богеміан. На початку другого тайму, за рахунку 2:0 на користь господарів, півзахисник Корк Сіті Ієн Морріс майже з центру поля поклав неймовірний м’яч у ворота.

Про це повідомляє The Irish Times.

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М’яч ідеально ліг поруч зі штангою в верхній кут, але відскочив в поле, через що рефері зарахував взяття воріт з невеличкою затримкою.

Проте, гол-красень ірландця не зумів врятувати його команду від поразки 2:1. Для 31-річного Морріса гол у ворота Корк Сіті став другий у сезоні.

До речі, голкіпер Маккабі дуже мило спародіював муки форварда суперника.

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