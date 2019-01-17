Еліна Світоліна підтвердила чутки про роман з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.
Українська тенісистка Еліна Світоліна підтвердила свій роман з 32-річним французьким тенісистом Гаелем Монфісом після матчу другого кола Australian Open.
Гаель прийшов підтримати Еліну і сидів у тімбоксі українки під час матчу проти Кужмової.
Однак Еліна не перша зіркова тенісистка, яку підтримував із тімбоксу француз.
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Факти ICTV зібрали попередніх зіркових подруг Гаеля Монфіса.
Найвідоміший роман тенісист закрутив у 2008 році із словачкою Домінікою Цибулковою. Вони разом грали в міксті на Roland Garros, відпочивали на пляжах та позували для L’Equipe Magazine. Проте вже через півроку Домініка розійшлася з Гаелем заради іншого тенісиста Юргена Мелцера.
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Ще раніше, у 2006 році Монфіса зв’язували стосунки з тенісисткою Алізою Корне.
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У 2010 році Монфіс закохався у дівчину на ім’я Челсі, з якої більше року жив у своєму будинку у Ньоні. Справа майже дійшла до весілля, коли фотографи помітили Гаеля в ювелірному магазині за вибором обручки. Однак пара все ж розійшлася.
До Монфіса Еліна рік зустрічалася з зіркою британського крікету Рісом Топлі. Однак, минулоріч, після Дня святого Валентина розповіла, що вони припинили свої відносини.
Wimbledon 2017: Elina Svitolina and Reece Topley s relations #sport #news https://t.co/nyeRgDgOm7 pic.twitter.com/ITp3XhrPnx
— HNV News (@hnvcouk) 3 июля 2017 г.
Нагадаємо, Еліна Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши Вікторію Кужмову.
Фото: Getty Images, iamgaelmonfils.