Еліна Світоліна підтвердила чутки про роман з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Українська тенісистка Еліна Світоліна підтвердила свій роман з 32-річним французьким тенісистом Гаелем Монфісом після матчу другого кола Australian Open.

Гаель прийшов підтримати Еліну і сидів у тімбоксі українки під час матчу проти Кужмової.

Однак Еліна не перша зіркова тенісистка, яку підтримував із тімбоксу француз.

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Факти ICTV зібрали попередніх зіркових подруг Гаеля Монфіса.

Найвідоміший роман тенісист закрутив у 2008 році із словачкою Домінікою Цибулковою. Вони разом грали в міксті на Roland Garros, відпочивали на пляжах та позували для L’Equipe Magazine. Проте вже через півроку Домініка розійшлася з Гаелем заради іншого тенісиста Юргена Мелцера.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dominika Cibulkova (@domicibulkova) 12 Гру 2018 р. о 6:55 PST

Ще раніше, у 2006 році Монфіса зв’язували стосунки з тенісисткою Алізою Корне.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alizé Cornet (@alizecornet) 31 Гру 2018 р. о 10:38 PST

У 2010 році Монфіс закохався у дівчину на ім’я Челсі, з якої більше року жив у своєму будинку у Ньоні. Справа майже дійшла до весілля, коли фотографи помітили Гаеля в ювелірному магазині за вибором обручки. Однак пара все ж розійшлася.

До Монфіса Еліна рік зустрічалася з зіркою британського крікету Рісом Топлі. Однак, минулоріч, після Дня святого Валентина розповіла, що вони припинили свої відносини.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши Вікторію Кужмову.

Фото: Getty Images, iamgaelmonfils.