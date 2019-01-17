Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши Вікторію Кужмову.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Australian Open, який проходить у Мельбурні.

У двох сетах українка обіграла представницю Словаччини Вікторію Кужмову 6:4, 6:1.

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Перший сет у спортсменок вийшов напруженим. Лише за рахунку 4:4 Світоліній вдалося скористатися помилкою суперниці і вийти вперед. А ось друга партія пройшла майже без боротьби. Еліна дозволила взяти Кужмовій лише один гейм.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин.

Нагадаємо, на попередній стадії Кужмова вибила зі змагань нашу співвітчизницю Катерину Козлову.

Наступною суперницею Еліни стане китаянка Шуай Чжан, яка взяла гору над чешкою Крістіною Плішковою.

Раніше Леся Цуренко зазнала розгромної поразки у матчі другого кола Australian Open.

Фото: Quinn Rooney/ Getty Images.