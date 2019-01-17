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Світоліна впевнено вийшла до третього кола Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши Вікторію Кужмову.

Елина Свитолина

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу Australian Open, який проходить у Мельбурні.

У двох сетах українка обіграла представницю Словаччини Вікторію Кужмову 6:4, 6:1.

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Перший сет у спортсменок вийшов напруженим. Лише за рахунку 4:4 Світоліній вдалося скористатися помилкою суперниці і вийти вперед. А ось друга партія пройшла майже без боротьби. Еліна дозволила взяти Кужмовій лише один гейм.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин.

Нагадаємо, на попередній стадії Кужмова вибила зі змагань нашу співвітчизницю Катерину Козлову.

Наступною суперницею Еліни стане китаянка Шуай Чжан, яка взяла гору над чешкою Крістіною Плішковою.

Раніше Леся Цуренко зазнала розгромної поразки у матчі другого кола Australian Open.

Фото: Quinn Rooney/ Getty Images.

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