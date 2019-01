Казахська тенісистка Юлія Путівцева, яка посідає 39 сходинку рейтингу WTA, потрапила у скандал на Відкритому чемпіонаті Австралії.

У матчі другого кола Путінцева зустрічалася зі швейцарською тенісисткою Беліндою Бенчич і поступилася суперниці у трьох сетах (7:5, 4:6, 6:2).

Після вильоту з одиночного розряду Australian Open казашка вирішила не стримувати свої емоції і покидаючи корт показала глядачам середній палець.

Putintseva looks dissappointed about the crowd pic.twitter.com/h4pU3PNnH5

Wow! Yulia Putintseva giving the finger has she walked off court!#AusOpen pic.twitter.com/Hz1v0O2dk3

— Philip T Boosey (@PhilipTBoosey) 16 января 2019 г.