PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Скандальна тенісистка показала фанатам середній палець після поразки/

Скандальна тенісистка показала фанатам середній палець після поразки

Казахська тенісистка Юлія Путінцева відзначилася скандальною витівкою після поразки на Australian Open.

Юлия Путинцева

Казахська тенісистка Юлія Путівцева, яка посідає 39 сходинку рейтингу WTA, потрапила у скандал на Відкритому чемпіонаті Австралії.

У матчі другого кола Путінцева зустрічалася зі швейцарською тенісисткою Беліндою Бенчич і поступилася суперниці у трьох сетах (7:5, 4:6, 6:2).

Читайте: Енді Маррей зі сльозами на очах оголосив про завершення кар’єри

Після вильоту з одиночного розряду Australian Open казашка вирішила не стримувати свої емоції і покидаючи корт показала глядачам середній палець.

У третьому колі швейцарка Белінда Бенчич зустрінеться з восьмим номером посіву Петрою Квітовою.

Нагадаємо, у другому колі Australian Open Леся Цуренко зазнала розгромної поразки від 17-річної американки.

ФотоContact1842 | Dreamstime.com.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Цуренко розгромно програла 17-річній американці
Світоліна впоралася з суперницею за одну годину на Australian Open
Ястремська здолала екс-першу ракетку світу на Australian Open
Збірна України з тенісу дізналася суперниць у боротьбі за вихід до Світової групи
Цуренко з перемоги над росіянкою стартувала на Australian Open
Енді Маррей зі сльозами на очах оголосив про завершення кар’єри
Це вам не домашня кішка! Українського тенісиста покусав сервал
Жеребкування Australian Open: українки дізналися суперниць
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка