Третя ракетка України Даяна Ястремська у трьох сетах справилася з іспанкою Карлою Суарес-Наварро на Australian Open.
Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до третього коло Australia Open.
У трьох сетах українка розібралася з представницею Іспанії Карлою Суарес-Наварро – 6:3, 3:6, 6:1.
Даяна впевнено розпочала перший сет, але поступилася у другому. У третій партії Ястремська віддала суперниці лише один гейм і вирвала путівку до 1/8 фіналу.
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У рейтингу WTA Суарес-Наварро посідає 23 сходинку, Ястремська на 57 місці.
У наступному раунді Ястремська зустрінеться з американкою Сереною Вільямс.
Раніше Еліна Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши Вікторію Кужмову.
Фото: Jimmie48.