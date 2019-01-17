Третя ракетка України Даяна Ястремська у трьох сетах справилася з іспанкою Карлою Суарес-Наварро на Australian Open.

Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до третього коло Australia Open.

У трьох сетах українка розібралася з представницею Іспанії Карлою Суарес-Наварро – 6:3, 3:6, 6:1.

Даяна впевнено розпочала перший сет, але поступилася у другому. У третій партії Ястремська віддала суперниці лише один гейм і вирвала путівку до 1/8 фіналу.

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У рейтингу WTA Суарес-Наварро посідає 23 сходинку, Ястремська на 57 місці.

У наступному раунді Ястремська зустрінеться з американкою Сереною Вільямс.

Раніше Еліна Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши Вікторію Кужмову.

Фото: Jimmie48.