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Ястремська вийшла до третього кола Australian Open і зіграє із Сереною

Третя ракетка України Даяна Ястремська у трьох сетах справилася з іспанкою Карлою Суарес-Наварро на Australian Open.

Даяна Ястремская

Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до третього коло Australia Open.

У трьох сетах українка розібралася з представницею Іспанії Карлою Суарес-Наварро – 6:3, 3:6, 6:1.

Даяна впевнено розпочала перший сет, але поступилася у другому. У третій партії Ястремська віддала суперниці лише один гейм і вирвала путівку до 1/8 фіналу.

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У рейтингу WTA Суарес-Наварро посідає 23 сходинку, Ястремська на 57 місці.

У наступному раунді Ястремська зустрінеться з американкою Сереною Вільямс.

Раніше Еліна Світоліна вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши Вікторію Кужмову.

Фото: Jimmie48.

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