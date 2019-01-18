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Неймар з гравцями ПСЖ влаштували божевільні перегони на верблюдах

Футболісти французького ПСЖ на зборах у Катарі взяли участь у верблюдячих перегонах.

ПСЖ верблюды

Футболісти Парі Сент-Жермен під час зимового турне у Катарі відвідали місцевий іподром, де позмагалися у традиційних для Катару верблюдячих перегонах.

Про це повідомляє прес-служба парижан.

У заїзді взяли участь гравці паризького клубу Неймар, Тіагу Сілва, Марко Вератті, Анхель Ді Марія, Джанлуїджи Буффон, Дані Алвес, а також інші і тренери  Томас Тухель і Зумана Камара.

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Футболісти не їхали верхом на верблюдах, замість них це робили спеціальні роботи-жокеї на дистанційному управлінні.

Переможцями заїзду стали наставник ПСЖ Томас Тухель та бразилець Неймар. За перемогу вони отримали по €25 тис. Повідомляється, що гроші будуть направлені на благодійність.

До речі, Неймар очолив список найдорожчих футболістів світу за версією KPMG.

Фото: скріншот/PSG – Paris Saint-Germain.

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