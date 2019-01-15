Платформа KPMG Football Benchmark опублікувала список найдорожчих футболістів світу.

Інтерактивна платформа KPMG Football Benchmark оприлюднила свій рейтинг найдорожчих футболістів світу.

Список очолив бразильський форвард ПСЖ Неймар. За підрахунками платформи його вартість оцінюється у €229 млн. На другій сходинці опинився його партнер по команді Кілліан Мбаппе (€215 млн). Замикає трійку зірка Барселони Ліонель Мессі (€203 млн).

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На четвертій сходинці єгипетський форвард Ліверпуля Мохаммед Салах (€168 млн), п’ятий — футболіст збірної Англії та Тоттенгема Гаррі Кейн (€151 млн).

Топ-10 найдорожчих футболістів світу:

1. Неймар (ПСЖ) – €229 млн

2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – €215 млн

3. Ліонель Мессі (Барселона) – €203 млн

4. Мохаммед Салах (Ліверпуль) – €168 млн

5. Гаррі Кейн (Тоттенгем) – €151 млн

6. Еден Азар (Челсі) – €148 млн

7. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – €129 млн

8. Антуан Грізманн (Атлетіко) – €126 млн

9. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) – €119 млн

10. Філіппе Коутіньо (Барселона) – €118 млн Експерти KPMG займаються дослідженнями у сфері бізнесу та футболу.

Раніше дослідницький центр CIES Football Observatory назвав найдорожчого футболіста, який виступає у Європі.

Фото: Stefan Ugljevarevic | Dreamstime.com.