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Неймар очолив список найдорожчих футболістів світу за версією KPMG

Платформа KPMG Football Benchmark опублікувала список найдорожчих футболістів світу.

Неймар и Мбаппе

Інтерактивна платформа KPMG Football Benchmark оприлюднила свій рейтинг найдорожчих футболістів світу.

Список очолив бразильський форвард ПСЖ Неймар. За підрахунками платформи його вартість оцінюється у €229 млн. На другій сходинці опинився його партнер по команді Кілліан Мбаппе (€215 млн). Замикає трійку зірка Барселони Ліонель Мессі (€203 млн).

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На четвертій сходинці єгипетський форвард Ліверпуля Мохаммед Салах (€168 млн), п’ятий — футболіст збірної Англії та Тоттенгема Гаррі Кейн (€151 млн).

Топ-10 найдорожчих футболістів світу:

  • 1. Неймар (ПСЖ) – €229 млн
  • 2. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – €215 млн
  • 3. Ліонель Мессі (Барселона) – €203 млн
  • 4. Мохаммед Салах (Ліверпуль) – €168 млн
  • 5. Гаррі Кейн (Тоттенгем) – €151 млн
  • 6. Еден Азар (Челсі) – €148 млн
  • 7. Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) – €129 млн
  • 8. Антуан Грізманн (Атлетіко) – €126 млн
  • 9. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) – €119 млн
  • 10. Філіппе Коутіньо (Барселона) – €118 млн

Експерти KPMG займаються дослідженнями у сфері бізнесу та футболу.

Раніше дослідницький центр CIES Football Observatory назвав найдорожчого футболіста, який виступає у Європі.

ФотоStefan Ugljevarevic | Dreamstime.com.

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