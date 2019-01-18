PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Світоліна та Монфіс завели спільну сторінку в Instagram і опублікували відео/

Світоліна та Монфіс завели спільну сторінку в Instagram і опублікували відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна виклала перше відео зі своїм новим хлопцем Гаелем Монфісом.

Элина Свитолина

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна та її бойфренд французький тенісист Гаель Монфіс створили окрему сторінку в Instagram, яку назвали G.E.M.S.life.

На сторінці пари написано: “Ми не ідеальні. Ми робимо помилки. І ми будемо робити більше помилок. І це нормально”.

Читайте: Еліна не перша. З ким із зірок раніше зустрічався Гаель Монфіс

Еліна та Гаель пообіцяли, щойно набереться 1 тис. підписників, то вони опублікують відео. Менше ніж за добу закоханим довелося виконати свою обіцянку.

— Немає нічого неправильного в тому, щоб бути різними, – підписали відео тенісисти.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

“ There is nothing wrong with being different. “

Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

При цьому Світоліна відписалася майже від усіх на кого раніше була підписана, залишивши лише сторінку Монфіса та їхню спільну новостворену.

Нагадаємо, після матчу другого кола на Australian Open Еліна Світоліна підтвердила свої стосунки з Монфісом.

Фото: Getty Images.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Еліна не перша. З ким із зірок раніше зустрічався Гаель Монфіс
Світоліна підтвердила роман з французьким тенісистом
Світоліна впевнено вийшла до третього кола Australian Open
Світоліна впоралася з суперницею за одну годину на Australian Open
Збірна України з тенісу дізналася суперниць у боротьбі за вихід до Світової групи
Жеребкування Australian Open: українки дізналися суперниць
Світоліна поступилася Соснович і не змогла захистити титул у Брісбені
Найсексапільніші спортсменки України (ГОЛОСУВАННЯ)
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка