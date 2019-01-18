Перша ракетка України Еліна Світоліна виклала перше відео зі своїм новим хлопцем Гаелем Монфісом.

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна та її бойфренд французький тенісист Гаель Монфіс створили окрему сторінку в Instagram, яку назвали G.E.M.S.life.

На сторінці пари написано: “Ми не ідеальні. Ми робимо помилки. І ми будемо робити більше помилок. І це нормально”.

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Еліна та Гаель пообіцяли, щойно набереться 1 тис. підписників, то вони опублікують відео. Менше ніж за добу закоханим довелося виконати свою обіцянку.

— Немає нічого неправильного в тому, щоб бути різними, – підписали відео тенісисти.

При цьому Світоліна відписалася майже від усіх на кого раніше була підписана, залишивши лише сторінку Монфіса та їхню спільну новостворену.

Нагадаємо, після матчу другого кола на Australian Open Еліна Світоліна підтвердила свої стосунки з Монфісом.

Фото: Getty Images.