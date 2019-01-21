Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола ввів нову заборону у команді для футболістів.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зібрав своїх футболістів на позапланову зустріч і повідомив про ряд нововведень у команді.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Каталонський спеціаліст заборонив гравцям користуватися гелями для волосся, зволожуючими лосьйонами та кремами після гоління.

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На думку Гвардіоли, футболісти мають бути максимально зосереджені на результатах, а не на своєму зовнішньому вигляді та зачісках.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) 21 Лис 2018 р. о 10:45 PST

Окремо дісталося Бенжамену Менді. Адже француз відомий своєю любов’ю до соціальних мереж.

— Я знаю, що фанатам це подобається, але він мій тренер і я повинен прислухатися до його слів. Тепер, коли я перебуваю в роздягальні або на базі клубу – я не беру з собою телефон.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Benjamin Mendy (@benmendy23) 21 Вер 2018 р. о 9:06 PDT

Нагадаємо, у матчі 23-го туру АПЛ Манчестер Сіті на виїзді здолав Хаддерсфілд. У турнірній таблиці містяни відстають від лідера чемпіонату – Ліверпуля на 4 очки.

Фото: Getty Images.