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Гвардіола заборонив Зінченку користуватися гелями та лосьйонами

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола ввів нову заборону у команді для футболістів.

Зинченко и Гвардиола

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зібрав своїх футболістів на позапланову зустріч і повідомив про ряд нововведень у команді.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Каталонський спеціаліст заборонив гравцям користуватися гелями для волосся, зволожуючими лосьйонами та кремами після гоління.

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На думку Гвардіоли, футболісти мають бути максимально зосереджені на результатах, а не на своєму зовнішньому вигляді та зачісках.

 

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Допис, поширений Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun)

Окремо дісталося Бенжамену Менді. Адже француз відомий своєю любов’ю до соціальних мереж.

— Я знаю, що фанатам це подобається, але він мій тренер і я повинен прислухатися до його слів. Тепер, коли я перебуваю в роздягальні або на базі клубу – я не беру з собою телефон.

 

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Допис, поширений Benjamin Mendy (@benmendy23)

Нагадаємо, у матчі 23-го туру АПЛ Манчестер Сіті на виїзді здолав Хаддерсфілд. У турнірній таблиці містяни відстають від лідера чемпіонату – Ліверпуля на 4 очки.

ФотоGetty Images.

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