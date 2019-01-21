Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола ввів нову заборону у команді для футболістів.
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зібрав своїх футболістів на позапланову зустріч і повідомив про ряд нововведень у команді.
Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.
Каталонський спеціаліст заборонив гравцям користуватися гелями для волосся, зволожуючими лосьйонами та кремами після гоління.
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На думку Гвардіоли, футболісти мають бути максимально зосереджені на результатах, а не на своєму зовнішньому вигляді та зачісках.
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Окремо дісталося Бенжамену Менді. Адже француз відомий своєю любов’ю до соціальних мереж.
— Я знаю, що фанатам це подобається, але він мій тренер і я повинен прислухатися до його слів. Тепер, коли я перебуваю в роздягальні або на базі клубу – я не беру з собою телефон.
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Нагадаємо, у матчі 23-го туру АПЛ Манчестер Сіті на виїзді здолав Хаддерсфілд. У турнірній таблиці містяни відстають від лідера чемпіонату – Ліверпуля на 4 очки.
Фото: Getty Images.