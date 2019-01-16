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Факты / Спорт / Защитника Тоттенхэма арестовали по подозрению в домашнем насилии/

Захисника Тоттенгема заарештували за підозрою у домашньому насильстві

Футболіст Тоттенгема Серж Ор’є потрапив до поліції за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень своїй дівчині Хенч Фойт.

Серж Орье

Захисник Тоттенгема Серж Ор’є був заарештований поліцією за підозрою в нанесенні тілесних ушкоджень своїй дівчині Хенч Фойт у їхньому будинку у Хертфордширі.

Про це повідомляє видання The Independent.

Футболіст перебував у поліції лише кілька годин, однак через це був змушений пропустити гру Тоттенгема з Манчестер Юнайтед в рамках 22-туру АПЛ, в якому шпори мінімально поступилися манкуніанцям.

У заяві поліції Хертфордшира сказано, що 26-річного чоловіка було затримано за підозрою у домашньому насильстві.

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У Тоттенгемі підтвердили, що знають про інцидент з поліцією за участю Ор’є. У підсумку, футболіста відпустили без застави.

 

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Допис, поширений HENCHA VOIGT  (@henyvbaby)

У Сержа Ор’є та гаїтяно-американської моделі Хенч Фойт є спільна п’ятимісячна донька.

Раніше захисник Ліверпуля Деян Ловрен отримав дискваліфікацію від УЄФА за образи на адресу капітана Реала Серхіо Рамоса.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images.

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