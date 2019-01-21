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Названо топ-5 атакуючих тріо Європи. У рейтингу Маліновський

За підрахунками ресурсу Transfermarkt гравці ПСЖ Кіліан Мбаппе, Неймар та Едінсон Кавані найкраще атакувальне тріо Європи.

Малиновский Генк

Футбольні фахівці німецького ресурсу Transfermarkt виокремили п’ятірку найкращих атакувальних тріо Європи.

Пальму першості у рейтингу забрали форварди французького ПСЖ — Кілліан Мбаппе, Неймар та Едінсон Кавані. На трьох футболісти парижан забили 54 м’ячі.

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Друге місце у рейтингу за гравцями Барселони — Ліонель Мессі, Луїс Суарез та Усман Дембеле — 49 голів.

Атакуюче тріо Ліверпуля Мохаммед Салах, Роберто Фірміно та Садіо Мане з 40 забитими голами — третє.

 

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Допис, поширений Transfermarkt (@transfermarkt_official)

Цікаво, що на четвертій сходинці опинився гравець збірної України та бельгійського Генка Руслан Маліновський. На пару з Леонардо Троссардом та Мбвана Саматта вони забили 39 м’ячів.

П’яте місце у атакуючого тріо німецького Франкфурта — Лука Йовіч, Себастіан Алле, Анте Ребич — 37 голів.

Раніше УЄФА назвала найбагатший клуб Європи.

Фото: KRC Genk.

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