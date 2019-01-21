За підрахунками ресурсу Transfermarkt гравці ПСЖ Кіліан Мбаппе, Неймар та Едінсон Кавані найкраще атакувальне тріо Європи.
Футбольні фахівці німецького ресурсу Transfermarkt виокремили п’ятірку найкращих атакувальних тріо Європи.
Пальму першості у рейтингу забрали форварди французького ПСЖ — Кілліан Мбаппе, Неймар та Едінсон Кавані. На трьох футболісти парижан забили 54 м’ячі.
Читайте: Український вікенд: дві перемоги у Бельгії та гол Шахова за ПАОК
Друге місце у рейтингу за гравцями Барселони — Ліонель Мессі, Луїс Суарез та Усман Дембеле — 49 голів.
Атакуюче тріо Ліверпуля Мохаммед Салах, Роберто Фірміно та Садіо Мане з 40 забитими голами — третє.
Переглянути цей допис в Instagram
Цікаво, що на четвертій сходинці опинився гравець збірної України та бельгійського Генка Руслан Маліновський. На пару з Леонардо Троссардом та Мбвана Саматта вони забили 39 м’ячів.
П’яте місце у атакуючого тріо німецького Франкфурта — Лука Йовіч, Себастіан Алле, Анте Ребич — 37 голів.
Раніше УЄФА назвала найбагатший клуб Європи.
Фото: KRC Genk.