За підрахунками ресурсу Transfermarkt гравці ПСЖ Кіліан Мбаппе, Неймар та Едінсон Кавані найкраще атакувальне тріо Європи.

Футбольні фахівці німецького ресурсу Transfermarkt виокремили п’ятірку найкращих атакувальних тріо Європи.

Пальму першості у рейтингу забрали форварди французького ПСЖ — Кілліан Мбаппе, Неймар та Едінсон Кавані. На трьох футболісти парижан забили 54 м’ячі.

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Друге місце у рейтингу за гравцями Барселони — Ліонель Мессі, Луїс Суарез та Усман Дембеле — 49 голів.

Атакуюче тріо Ліверпуля Мохаммед Салах, Роберто Фірміно та Садіо Мане з 40 забитими голами — третє.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Transfermarkt (@transfermarkt_official) 21 Січ 2019 р. о 7:53 PST

Цікаво, що на четвертій сходинці опинився гравець збірної України та бельгійського Генка Руслан Маліновський. На пару з Леонардо Троссардом та Мбвана Саматта вони забили 39 м’ячів.

П’яте місце у атакуючого тріо німецького Франкфурта — Лука Йовіч, Себастіан Алле, Анте Ребич — 37 голів.

Раніше УЄФА назвала найбагатший клуб Європи.

Фото: KRC Genk.