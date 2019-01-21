У доробку українців минулого тижня дві перемоги у Лізі Жюпіле, гол у чемпіонаті Греції та перемога у Сегунді.

У 14-му турі бельгійської Ліги Жюпіле Гент Романа Яремчука та Ігоря Пластуна приймав на своєму полі Андерлехт Євгена Макаренка. Зустріч пройшла на стадіоні Геламко і завершилася мінімальною перемогою господарів — 1:0.

Яремчук та Пластун вийшли на поле з перших хвилин, а ось Макаренко не потрапив у заявку через травму.

Єдиний гол у зустрічі був забитий Сорлотом після пасу Яремчука на 75-й хвилині.

Після 22-турів Гент (34) посідає шосту сходинку у чемпіонаті Бельгії, Андерлехт (34) — п’ятий.

А ось Генк іншого українця Руслана Маліновського продовжує утримувати лідерство чемпіонату. У 22-турі магістри у принциповому дербі Лімбурга здолали Сінт-Трюйден з рахунком 2:3.

Українець вийшов на гру зі стартових хвилин і отримав у другому таймі жовту картку.

Український форвард іспанської Малаги Євген Селезньов дебютував за свою нову команду у Сегунді матчі проти Луго.

У матчі 22-туру Селезньов вийшов на поле на 67-й хвилині за рахунку 1:1. Євген не зумів відзначитися результативними діями. проте його команда змогла вирвати перемогу з рахунком 2:1.

У чемпіонаті Малага посідає першу сходинку, маючи в активі 42 пункти.

Свій перший гол у новому сезоні за ПАОК забив Євген Шахов. У матчі 17-туру грецької Суперліги його команда приймала Паніоніс. Шахов вийшов з перших хвилин і пробув на полі до фінального свистка. А ось інший українець — Євген Хачеріді провів гру на лаві запасних.

За рахунку 2:0 на користь команди господарів Шахов отримав м’яч на лінії штрафного майданчика, обіграв захисника і пробив повз голкіпера.

У турнірній таблиці ПАОК (44) йде першим.

У матчі 20 туру Ла Ліги каталонська Барселона приймала Леганес українців Андрія Луніна та Василя Кравця. Зустріч на Камп Ноу завершилася з рахунком 3:1 на користь блаугранас.

Обидва українці гру провели на лаві запасних.

Ще два легіонера збірної України Євген Коноплянка (Шальке) та Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) не потрапили до заявки своїх команд на гру чемпіонатів.

До речі, Карпати отримали від Селтіка офіційний запит щодо трансферу хавбека Мар’яна Шведа.

Фото: KAA Gent, PAOK.