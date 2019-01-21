Автобус з гравцями аматорського клубу Cicles Club Lavalle впав з обриву в Болівії. Внаслідок трагедії загинуло 13 осіб.

У Болівії на ділянці дороги між містами Таріха та Потосі в ущелину впав автобус з футбольною командою.

Про це повідомляє аргентинське видання Clarin Deportes.

Внаслідок трагедії загинуло 13 людей, ще 20 зазнали ушкоджень.

Зазначається, що двоповерховий автобус з аматорською футбольною командою Cicles Club Lavalle впав з обриву заввишки 130 метрів.

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Серед 13 загиблих — четверо були членами футбольної команди. Серед постраждалих ще шестеро футболістів, які були доправлені до госпіталю Сан-Хуан-де-Діос.

За попередньою інформацією аварія трапилися через відмову гальмівної системи.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Перу у прірву впав автобус з п’ятнадцятьма підлітками, які грають за футбольну команду у чемпіонаті до 14 років.

Фото: FELCC Policía Nacional de Bolivia.