Зниклий футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала перед вильотом відправив голосове повідомлення друзям, що літак розвалюється і йому страшно.

Футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала перед вильотом відправив друзям повідомлення у чаті в WhatsApp, що йому страшно летіти.

Про це розповів форвард Бордо Дієго Ролан в ефірі Radio 1010 AM.

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Еміліано перед вильотом відправив повідомлення другу. У ньому він зізнався, що йому страшно.

— Привіт, хлопці, як справи? Я переробив купу справ в Нанті, а зараз лечу на літаку, який, здається, ось-ось розвалиться, лечу в Кардіфф. Якщо через півтори години від мене не буде новин, не знаю, пошлють вони кого-небудь на пошуки, адже знайти мене неможливо. Боже, як же страшно.

Нині біля стадіонів Кардіффа та Нанта фанати приносять квіти та записки з молитвами про спасіння гравця.

Нагадаємо, 28-річний Сала перейшов з Нанта в Кардіфф Сіті у суботу, 19 січня за €20,5 млн. в понеділок ввечері він вилетів з Нанта приватним літаком в Вельс, однак за годину до запланованого прибуття літак зник з радарів.

Фото: скріншот відео/Express.