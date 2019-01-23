Хавбек львівських Карпат Мар’ян Швед незабаром стане гравцем шотландського Селтіка.

Півзахисник львівських Карпат Мар’ян Швед незабаром поповнить ряди шотландського Селтіка.

Про це повідомляє видання The Skottish Sun.

Видання зазначає, що Селтік погодився заплатити львівському клубу £1,75 млн (€2 млн), тим самим активувавши клаусулу, яка прописана у контракты Шведа з Карпатами.

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Раніше представник Карпат підтвердив інформацію, що Швед не вирушив на збір до Туреччини з левами, тому що веде переговори про перехід з іншим клубом.

Повідомляється, що пропозиція Селтіка по Шведу є найбільш вигідною у фінансовому плані для Карпат.

Після 20-турів Селтік є лідером чемпіонату шотландської Прем’єр-ліги.

Нагадаємо, офіційний запит від Селтіка щодо трансферу Шведа львівський клуб отримав минулого тижня.

Фото: FC Karpaty.