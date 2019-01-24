Мадридський Реал очолив рейтинг клубів Європи за доходами, які підрахувала аналітична компанія Deloitte.
Аналітична компанія Deloitte опублікувала звіт про доходи європейських клубів за підсумками сезону 2017/18.
Лідером в рейтингу став мадридський Реал, який заробив €750,9 млн. Королівський клуб випередив у рейтингу каталонську Барселону (€690,4 млн) та англійський Манчестер Юнайтед (€666 млн), який опустився з першої сходинки на третю.
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Найбільше зростання доходів в англійського Ліверпуля. Чинний лідер АПЛ за сезон додав €90 млн.
Згідно з аналізом, доходи двадцяти найприбутковіших клубів за останній рік зросли на €400 млн.
Топ-10 найприбутковіших клубів Європи:
- 1. Реал Мадрид — €751 млн
- 2. Барселона — €690 млн
- 3. Манчестер Юнайтед — €666 млн
- 4. Баварія — €629 млн
- 5. Манчестер Сіті — €568 млн
- 6. ПСЖ — €542 млн
- 7. Ліверпуль — €514 млн
- 8. Челсі — €506 млн
- 9. Арсенал — €439 млн
- 10. Тоттенгем Готспур — €428 млн
Жоден з українських клубів не потрапили до рейтингу топ-30 за доходами.
Раніше Союз європейський футбольних асоціацій опублікував дані про фінансове становище клубів.
Фото: Sti1999 | Dreamstime.com.