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Факты / Спорт / Реал признан самым прибыльным клубом сезона 2017/18/

Реал визнаний найприбутковішим клубом сезону 2017/18

Мадридський Реал очолив рейтинг клубів Європи за доходами, які підрахувала аналітична компанія Deloitte.

Реал Мадрид

Аналітична компанія Deloitte опублікувала звіт про доходи європейських клубів за підсумками сезону 2017/18.

Лідером в рейтингу став мадридський Реал, який заробив €750,9 млн. Королівський клуб випередив у рейтингу каталонську Барселону (€690,4 млн) та англійський Манчестер Юнайтед (€666 млн), який опустився з першої сходинки на третю.

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Найбільше зростання доходів в англійського Ліверпуля. Чинний лідер АПЛ за сезон додав €90 млн.

Згідно з аналізом, доходи двадцяти найприбутковіших клубів за останній рік зросли на €400 млн.

Топ-10 найприбутковіших клубів Європи:

  • 1. Реал Мадрид — €751 млн
  • 2. Барселона — €690 млн
  • 3. Манчестер Юнайтед — €666 млн
  • 4. Баварія — €629 млн
  • 5. Манчестер Сіті — €568 млн
  • 6. ПСЖ — €542 млн
  • 7. Ліверпуль — €514 млн
  • 8. Челсі — €506 млн
  • 9. Арсенал — €439 млн
  • 10. Тоттенгем Готспур — €428 млн

Жоден з українських клубів не потрапили до рейтингу топ-30 за доходами.

Раніше Союз європейський футбольних асоціацій опублікував дані про фінансове становище клубів.

ФотоSti1999 | Dreamstime.com.

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