Воротар Реала Кейлор Навас став володарем премії Concacaf Award 2018 в категорії Найкращий голкіпер року.
КОНКАКАФ опублікувала символічну збірну 2018 року з футболістів, які представляють країни-учасниці конфедерації, або грають в одному з внутрішніх чемпіонатів цих країн.
Читайте: Три українські футболіста потрапили у топ-50 талантів Європи за версією УЄФА
Найкращим голкіпером року втретє поспіль визнаний гравець мадридського Реала та збірної Коста-Рики Кейлор Навас. Найкращим гравцем незалежно від позиції на полі став футболіст ПСВ та збірної Мексики Ірвінг Лосано.
Символічна збірна за версією КОНКАКАФ:
- Голкіпер: Кейлор Навас (Реал, Коста-Ріка);
- Захисники: Уго Айяла (Тігрес, Мексика), Едсон Альварес (Америка, Мексика), Куко Мартіна (Сток Сіті, Кюрасао), Франсіско Кальво (Міннесота Юнайтед, Коста-Ріка)
- Півзахисники: Ектор Еррера (Порту, Мексика), Андрес Гуардадо (Бетіс, Мексика), Майкл Бредлі (Торонто, США);
- Нападники: Себастьян Джовінко (Торонто, Італія), Бред Райт-Філліпс (Нью-Йорк Ред Буллс, Англія), Ірвінг Лосано (ПСВ, Мексика).
Concacaf Male Best XI:
GK – @NavasKeylor
DF – @hugoac_4, @EdsonAlvarez19, @CucoMartina, @calvo05oficial
MF – @HHerreramex, Michael Bradley, @AGuardado18
FW – @HirvingLozano70, @BWPNINENINE, Sebastian Giovinco#CONCACAFAWARDS pic.twitter.com/mpyMlwh4Rx
— Concacaf (@Concacaf) 15 января 2019 г.
Нагадаємо, після приходу в став вершкових бельгійця Тібо Куртуа, Навас став запасним голкіпером команди. Нещодавно у соцмережах Навас натякнув на свій відхід з Реала.
Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.