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Запасний воротар Реала став найкращим голкіпером року

Воротар Реала Кейлор Навас став володарем премії Concacaf Award 2018 в категорії Найкращий голкіпер року.

Кэйлор Навас

КОНКАКАФ опублікувала символічну збірну 2018 року з футболістів, які представляють країни-учасниці конфедерації, або грають в одному з внутрішніх чемпіонатів цих країн.

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Найкращим голкіпером року втретє поспіль визнаний гравець мадридського Реала та збірної Коста-Рики Кейлор Навас. Найкращим гравцем незалежно від позиції на полі став футболіст ПСВ та збірної Мексики Ірвінг Лосано.

Символічна збірна за версією КОНКАКАФ:

  • Голкіпер: Кейлор Навас (Реал, Коста-Ріка);
  • Захисники: Уго Айяла (Тігрес, Мексика), Едсон Альварес (Америка, Мексика), Куко Мартіна (Сток Сіті, Кюрасао), Франсіско Кальво (Міннесота Юнайтед, Коста-Ріка)
  • Півзахисники: Ектор Еррера (Порту, Мексика), Андрес Гуардадо (Бетіс, Мексика), Майкл Бредлі (Торонто, США);
  • Нападники: Себастьян Джовінко (Торонто, Італія), Бред Райт-Філліпс (Нью-Йорк Ред Буллс, Англія), Ірвінг Лосано (ПСВ, Мексика).

Нагадаємо, після приходу в став вершкових бельгійця Тібо Куртуа, Навас став запасним голкіпером команди. Нещодавно у соцмережах Навас натякнув на свій відхід з Реала.

ФотоVladyslav Moskovenko | Dreamstime.com.

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