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Шахтар показа всі голи Ракицького

Шахтар показав у відео добірку голів Ярослава Ракицького за клуб.

Ярослав Ракицкий

Донецький Шахтар зробив добірку усіх голів за клуб українського захисника Ярослава Ракицького.

Відповідне відео розміщене на YouTube-каналі гірників.

За Шахтар Ярослав почав виступати з 2009 року.

Раніше з’явилася інформація, що Ракицький вів перемовини про перехід з пітерським Зенітом. У підсумку клуби домовилися про трансфер, який мають оголосити найближчим часом.

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Клуб із Санкт-Петербурга за перехід футболіста заплатить €10 млн і ще €2 млн в якості бонусів.

Зарплата Ракицького у Зеніті складе €2,5 млн на рік.

ФотоOleksandr Osipov | Dreamstime.com.

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