Шахтар показав у відео добірку голів Ярослава Ракицького за клуб.

Донецький Шахтар зробив добірку усіх голів за клуб українського захисника Ярослава Ракицького.

Відповідне відео розміщене на YouTube-каналі гірників.

За Шахтар Ярослав почав виступати з 2009 року.

Раніше з’явилася інформація, що Ракицький вів перемовини про перехід з пітерським Зенітом. У підсумку клуби домовилися про трансфер, який мають оголосити найближчим часом.

Читайте: Швед незабаром стане гравцем Селтіка – Scottish Sun

Клуб із Санкт-Петербурга за перехід футболіста заплатить €10 млн і ще €2 млн в якості бонусів.

Зарплата Ракицького у Зеніті складе €2,5 млн на рік.

Фото: Oleksandr Osipov | Dreamstime.com.