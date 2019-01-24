Футболісти Гаррі Вінкс та Ерік Даєр взяли участь у незвичному челенджі від Федерації футболу Англії.

Гравці Тоттенгем Хотспур Ерік Даєр та Гаррі Вінкс стали героями першого епізоду програми Megs на офіційному YouTube-каналі Федерації футболу Англії.

Перед футболістами було поставлене непросте завдання — прокинути м’ячем поміж ніг своєму опоненту.

Читайте: Австралієць попросив студентів не шуміти в потязі. Виявилося, що це зірки МЮ

25-річний Даєр у своїй першій спробі промазав, а ось Вінкс, відволік увагу парнера і пробив йому поміж ніг.

Та у підсумку переможцем своєрідної дуелі вийшов Даєр, який зміг 3 рази прокинути кулястого. У 22-річного Вінкса лише дві спроби вдалі.

Раніше Неймар з гравцями ПСЖ влаштували божевільні перегони на верблюдах

Фото: скріншот/England.