Футболісти Гаррі Вінкс та Ерік Даєр взяли участь у незвичному челенджі від Федерації футболу Англії.
Гравці Тоттенгем Хотспур Ерік Даєр та Гаррі Вінкс стали героями першого епізоду програми Megs на офіційному YouTube-каналі Федерації футболу Англії.
Перед футболістами було поставлене непросте завдання — прокинути м’ячем поміж ніг своєму опоненту.
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25-річний Даєр у своїй першій спробі промазав, а ось Вінкс, відволік увагу парнера і пробив йому поміж ніг.
Та у підсумку переможцем своєрідної дуелі вийшов Даєр, який зміг 3 рази прокинути кулястого. У 22-річного Вінкса лише дві спроби вдалі.
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Фото: скріншот/England.
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