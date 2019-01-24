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Це було так близько! Гравці Тоттенхема на спір прокидували м’яч поміж ніг

Футболісти Гаррі Вінкс та Ерік Даєр взяли участь у незвичному челенджі від Федерації футболу Англії.

эрик Дайер и Харри Уинкс

Гравці Тоттенгем Хотспур Ерік Даєр та Гаррі Вінкс стали героями першого епізоду програми Megs на офіційному YouTube-каналі Федерації футболу Англії.

Перед футболістами було поставлене непросте завдання — прокинути м’ячем поміж ніг своєму опоненту.

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25-річний Даєр у своїй першій спробі промазав, а ось Вінкс, відволік увагу парнера і пробив йому поміж ніг.

Та у підсумку переможцем своєрідної дуелі вийшов Даєр, який зміг 3 рази прокинути кулястого. У 22-річного Вінкса лише дві спроби вдалі.

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Фото: скріншот/England.

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