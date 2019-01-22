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Австралієць попросив студентів не шуміти в потязі. Виявилося, що це зірки МЮ

Пара австралійців, яка прямувала потягом з Манчестера до Лондона, випадково сфотографувалася з футболістами Манчестер Юнайтед Полем Погба та Неманья Матичем.

Поль Погба

Подружня пара Патріків з Австралії, яка приїхала до Великої Британії у справах, випадково сфотографувалася з гравцями Манчестер Юнайтед Полем Погба та Неманья Матічем.

Це трапилося у потязі з Манчестера в Лондон, повідомляє Evening Standart.

Сусіди Патріків у вагоні дуже сильно шуміли, граючи в настільну гру UNO, тож чоловік вирішив зробити їм зауваження. У відповідь високий молодий чоловік з французьким акцентом вибачився і запропонував зробити фото.

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Чоловік здивувався, але дав телефон хлопцю і став позувати з дружиною. Тепер здивуванню не було меж на обличчі молодика:

— Ні, давайте ви сфотографуєтесь зі мною!

Австралієць був здивований таким нахабством, але погодився.

Погба та Матич з Патріком-старшим. Фото: twitter.com/N8NathanPatrick

Містер Патрік надіслав знімок своєму синові у месенджері: “Нейтан, ти випадково не знаєш, хто це такий?”

Нейтан відразу впізнав на фото Поля Погба і ледь не збожеволів від щастя.

Як з’ясувалося, Патрік-старшик ніколи не цікавився футболом. Ба більше, його збентежив зовнішній вигляд Погба та Матича. За його словами, один був у шльопанцях, а інший мав при собі валізу червоної шкіри. Хлопці більше нагадували іноземних студентів, аніж зірок футболу.

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Фото: Gareth Copley/ Getty Images.

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