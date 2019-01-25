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Еліна Світоліна прикрасила обкладинку еротичного календаря

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила на обкладинку еротичного календаря від журналу XXL.

Еліна Світоліна прикрасила обкладинку еротичного календаря

На обкладинку еротичного календаря від журналу XXL потрапила Еліна Світоліна.

Крім того, календар прикрасили 12 найкрасивіших і найсексуальніших українок: Слава і Вікторія з групи НеАнгели, DJ Nana, Світлана Тимошевська, Марина Бех, Леся Нікітюк, Ольга Бурцева, Валентина Назарчук, Emma D, Анастасія Беліченко і Валерія Рябченко.

Читайте: Світоліна вилетіла з Australian Open

Раніше Факти ICTV писали, що Еліна Світоліна підтвердила, що зустрічається з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Фото: elisvitolina

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