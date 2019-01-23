Перша ракетка України Еліна Світоліна програла японці Наомі Осаці у чвертьфіналі Australian Open.

Еліна Світоліна програла Наомі Осаці з рахунком 6:4, 6:1 у чвертьфінальному матчі турніру Великого Шолома – Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, повідомляє офіційний сайт Australian Open.

Почали спортсменки гру рівно, але вже на шостому геймі японка почала нав’язувати українці агресивний прийом подачі.

А у другому геймі Світоліна припустилася кількох помилок поспіль – і програла 21-річній японці, яка підтвердила статус однієї з найперспективніших молодих тенісисток світу.

Суперницею Осаки в півфіналі стане переможниця пари Серена Вільямс – чешка Кароліна Плішкова, колишня перша ракетка світу.

Гру зупиняли, тому що Світоліна брала медичний тайм-аут через проблеми з плечем.

На офіційній сторінці Australian Open вже написали, що будуть сумувати за Еліною і сподіваються побачити наступного року.

Читайте: Світоліна і Монфіс завели спільну сторінку в Instagram і опублікували відео

Нагадаємо, як Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open

Фото та відео: @AustralianOpen /Twitter