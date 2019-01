Еліна Світоліна програла Наомі Осаці з рахунком 6:4, 6:1 у чвертьфінальному матчі турніру Великого Шолома – Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, повідомляє офіційний сайт Australian Open.

Почали спортсменки гру рівно, але вже на шостому геймі японка почала нав’язувати українці агресивний прийом подачі.

А у другому геймі Світоліна припустилася кількох помилок поспіль – і програла 21-річній японці, яка підтвердила статус однієї з найперспективніших молодих тенісисток світу.

Суперницею Осаки в півфіналі стане переможниця пари Серена Вільямс – чешка Кароліна Плішкова, колишня перша ракетка світу.

Flying into the final 4?#Osaka is up a double break: 6-4 4-0 over #Svitolina.#AusOpen pic.twitter.com/qSnwhUQzgI

