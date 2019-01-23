Перша ракетка України Еліна Світоліна програла японці Наомі Осаці у чвертьфіналі Australian Open.
Еліна Світоліна програла Наомі Осаці з рахунком 6:4, 6:1 у чвертьфінальному матчі турніру Великого Шолома – Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, повідомляє офіційний сайт Australian Open.
Почали спортсменки гру рівно, але вже на шостому геймі японка почала нав’язувати українці агресивний прийом подачі.
А у другому геймі Світоліна припустилася кількох помилок поспіль – і програла 21-річній японці, яка підтвердила статус однієї з найперспективніших молодих тенісисток світу.
Суперницею Осаки в півфіналі стане переможниця пари Серена Вільямс – чешка Кароліна Плішкова, колишня перша ракетка світу.
Flying into the final 4?#Osaka is up a double break: 6-4 4-0 over #Svitolina.#AusOpen pic.twitter.com/qSnwhUQzgI
— #AusOpen (@AustralianOpen) 23 января 2019 г.
Гру зупиняли, тому що Світоліна брала медичний тайм-аут через проблеми з плечем.
A quick break in play as #Svitolina takes a medical timeout.#Osaka leads 6-4 3-0.#AusOpen pic.twitter.com/IVFLCaFtJg
— #AusOpen (@AustralianOpen) 23 января 2019 г.
На офіційній сторінці Australian Open вже написали, що будуть сумувати за Еліною і сподіваються побачити наступного року.
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#gemslife for life.
We’ll miss you @ElinaSvitolina @Gael_Monfils! #AusOpen pic.twitter.com/iwstvki6r1
— #AusOpen (@AustralianOpen) 23 января 2019 г.
See you next year?#AusOpen pic.twitter.com/1rbCb4VaxB
— #AusOpen (@AustralianOpen) 23 января 2019 г.
Нагадаємо, як Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open
Фото та відео: @AustralianOpen /Twitter