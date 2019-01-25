Тоттенгем поступився Челсі в 1/2 фіналу Кубка англійської ліги.

Челсі приймав Тоттенгем в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Зустріч пройшла на Стемфорд Брідж і завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі на 27-й хвилині відкрив хавбек Челсі Н’Голо Канте. Ще до перерви перевагу аристократів закріпив Еден Азар. На початку другої половини зустрічі Фернандо Льоренте скоротив відставання.

У першому матчі на Вемблі 8 січня, Тоттенгем здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0, тому після фінального свистка у другому матчі провели серію пенальті, в якій влучнішими були підопічні Мауріціо Саррі.

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В серії пенальті у складі Челсі відзначилися Вілліан, Жоржиньо, Давід Луїс та Аспілкуета. У шпор одинадцятиметрові реалізували Крістіан Еріксен та Ерік Ламела, а ось Ерік Даєр та Лукас Моура промазали.

Ця серія пенальті стала восьмою з останніх десяти, яку шпори програли.

У фіналі Кубка ліги Челсі зіграє з Манчестер Сіті.

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Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images.