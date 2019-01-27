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Джокович став переможцем Australian Open всьоме

Сербський тенісист Новак Джокович всьоме переміг на Australian Open, чим встановив рекорд.

Новак Джокович

Сербський тенісист Новак Джокович переміг у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open) всьоме, що стало рекордом, повідомляє прес-служба Australian Open у Twitter.

Під час фінального матчу Джокович переміг Рафаеля Надаля у трьох сетах, закінчивши з рахунком 6:3, 6:2, 6:3.

Перемога допомогла тенісистові встановити новий світовий рекорд, обійшовши Роя Емерсона і Роджера Федерера.

Читайте: Світоліна вилетіла з Australian Open

До слова, в жіночому турнірі Australian Open переможницею стала японка Наомі Осака.

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