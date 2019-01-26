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Наомі Осака виграла Australian Open

Японка Наомі Осака стала найсильнішою на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Наомі Осака виграла Australian Open

У фіналі жіночого турніру Australian Open Наомі Осака переграла чешку Петру Квітову – 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Australian Open підкорився японці вперше. Раніше спортсменка тріумфувала на US Open в 2018.

Відзначимо, що Осака зустрічалася на корті з Квітовою в офіційних матчах вперше.

Японка забрала призовий фонд турніру – $ 42 млн 850 тис.

Читайте: Еліна Світоліна прикрасила обкладинку еротичного календаря

Нагадаємо, Осака вибила першу ракетку України Еліну Світоліну з Australian Open у чвертьфіналі.

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