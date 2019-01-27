Боєць ММА з РФ Федір Ємельяненко програв американцю Райану Бейдеру в бою за чемпіонський пояс Bellator.

Американець Райан Бейдер переміг бійця ММА з РФ Федора Ємельяненка у фінальному бою за чемпіонський пояс Bellator у важкій вазі, повідомляє Bellator MMA.

Росіянина відправили в нокаут на 30-й секунді матчу, а ще через п’ять секунд суддя оголосив про перемогу Бейдера.

Від удару Ємельяненко отримав розсічення брови, але уникнув більш серйозних травм.

Після перемоги Райан Бейдер став володарем чемпіонських поясів Bellator і Гран-прі.

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Для російського бійця поразка стала шостою в кар’єрі, а для американця перемога стала 27-ю на рахунку.

До слова, у числі найкращих боксерів 2018 року по версії WBC опинилися українські спортсмени Олександр Усик та Олександр Гвоздик.

Фото: Bellator MMA (Скріншот)

Відео: Bellator MMA